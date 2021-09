Deutsche Grundstücksauktionen: Gestiegene Objektumsätze im Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die bereinigte Netto-Courtage um über 31 Prozent auf 7,55 Mio. Euro gesteigert und dabei eine Courtage-Marge von 8,7 Prozent erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage befinde sich die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland trotz der anhaltenden Corona-Krise und der daraus folgenden Einschränkungen bei Immobilientransaktionen unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Diese Entwicklung spiegele sich, neben den steigenden Preisen für Wohnimmobilien, auch in den steigenden Objektumsätzen der DGA wider. Die positive Entwicklung des Objektumsatzes wiederum zeige sich im Ergebnis der DGA. Das EAT sei deutlich um 81,2 Prozent auf 1,54 Mio. Euro (HJ 2020: 0,85 Mio. Euro) gestiegen. Die Entwicklung der bereinigten Netto-Courtage liege im Rahmen der Erwartungen von GBC. Demnach prognostiziere das Analystenteam eine Netto-Courtage von 13,50 Mio. Euro im Jahr 2021, was in etwa der Unternehmens-Guidance entspreche. Basierend auf der hohen Profitabilität des ersten Halbjahres 2021 hebe GBC aber die Prognose für den Jahresüberschuss auf 2,52 Mio. Euro (zuvor: 2,07 Mio. Euro) an. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 29,50 Euro (zuvor: 29,25 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.09.2021, 16:30 Uhr)



