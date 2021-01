Deutsche Bank startet Teamviewer mit 'Buy' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Teamviewer mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Anbieter von Fernwartungssoftware sei mehr als nur ein Profiteur der Covid-19-Pandemie und des damit zusammenhängenden Heimarbeit-Trends, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank seiner extrem einfach zu bedienenden und funktionsreichen Plattform zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis habe TeamViewer in den vergangenen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.