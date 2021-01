Deutsche Bank startet Astrazeneca mit 'Buy' - Ziel 10000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Astrazeneca mit "Buy" und einem Kursziel von 10 000 Pence in die Bewertung aufgenommen.Die größten europäischen Pharmakonzerne böten ein vernünftiges und widerstandsfähiges Wachstum sowie solide Dividenden- und Free-Cashflow-Renditen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch seien die Bewertungen noch günstig und stellten eine attraktive Kombination an Charakteristiken für 2021 dar. Bei AstraZeneca sieht der Experte deutliches Aufwärtspotenzial, sofern der Konzern wie in den vergangenen Jahren den Mix aus starkem Wachstum und guten Nachrichten zur Pipeline beibehalten könne./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 16:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.