Deutsche Bank senkt Ziel für Unicredit auf 15,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Finanztrends Video zu UniCredit



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Unicredit von 18,60 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Analyst Giovanni Razzoli berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie neueste Erkenntnisse zu Rückflüssen an die Aktionäre in seinem Bewertungsmodell für italienische Großbanken. Er stellte dabei Szenarien auf für die Verflechtungen mit Russland./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.