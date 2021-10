Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 40 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Teamviewer von 45 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Wie Analyst Johannes Schaller in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal und einen Kapitalmarkttag im November schrieb, steht nach wie vor ein Fragezeichen hinter dem diesjährigen Ausblick des Spezialisten für Fernwartungslösungen. Eine Kürzung dürfte demnach wohl noch kommen. Dennoch sei die Aktie vielversprechend bewertet. Die Markterwartungen seien mittlerweile etwas zu konservativ angesetzt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.