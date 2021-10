Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens Energy auf 30 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Energy von 34 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der derzeitigen Rally der Gas- und Energiepreise. Europa müsse sich in besonderem Maße damit auseinandersetzen, dass es Schwankungen der Windstärke gibt und die Abhängigkeit von Gas als Lückenfüller hoch bleibe. Siemens Energy bleibe für die Herausforderungen des Energiewandels hervorragend positioniert. Kurzfristig sei die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa aber ein Bremsklotz und verantwortlich für seine gekürzten Gewinnerwartungen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.