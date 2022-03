Deutsche Bank senkt Ziel für SAF-Holland auf 13 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu SAF Holland



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SAF-Holland nach Quartalszahlen von 15 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe einen soliden Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sei zwar stark, der Gegenwind in Form von Lieferkettenproblemen, steigenden Inputpreisen sowie hohen Fracht- und Personalkosten aber noch stärker. Dies dürfte zu einer deutlich niedrigeren Profitabilität 2022 führen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.