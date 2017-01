Deutsche Bank senkt Ziel für Rhön-Klinikum auf 22 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rhön-Klinikum vor Zahlen für das vierte Quartal von 26 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Er rechne mit durchwachsenen Kennziffern, die aber immer noch im Rahmen der 2016er-Ziele liegen sollten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Der Ausblick dürfte nur vage ausfallen. Er passte seine Schätzungen an die jüngst vom Krankenhausbetreiber angekündigten Ergebnisbelastungen an und bezeichnete das Papier als hoch bewertet./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.