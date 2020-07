Deutsche Bank senkt Ziel für Relx auf 1850 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "RELX Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Relx von 1925 auf 1850 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Datenbank- und Informationsanbieter hätten ebenfalls mit den Corona-Auswirkungen zu kämpfen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen für den Sektor dürften weiter sinken und die Zahlen für das erste Halbjahr kaum Unterstützung bieten./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / 05:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.