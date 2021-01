Deutsche Bank senkt Ziel für Prudential auf 1400 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential von 1510 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die geplante Abspaltung der US-Tochter Jackson National Life samt Kapitalerhöhung dürfte die Marktstimmung für die Aktie kurzfristig beeinträchtigen, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei die Aktie des Versicherungskonzerns kaufenswert, da der Wachstumsausblick für das Asien-Geschäft intakt sei./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.