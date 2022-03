Deutsche Bank senkt Ziel für Patrizia auf 30 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia":

Finanztrends Video zu Patrizia



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Patrizia von 35 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des dennoch großen Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen sei 2021 zwar langsamer gewachsen, die Qualität sei aber besser gewesen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Eckdaten für 2021 als etwas durchwachsen./mis/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.