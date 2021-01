Deutsche Bank senkt Ziel für Orange auf 16,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Orange SA vor Zahlen von 17,00 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der französische Telekomkonzern dürfte angesichts der Trends im Schlussquartal 2020 die eigenen Jahresziele erreicht haben, schrieb Analyst Roshan Ranjit in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger werde neben Details zum Verkauf der Funkmasten und deren Beitrag zum operativen Ergebnis aber wohl auch auf dem Ausblick auf das laufende Jahr und dem anhaltend schwierigen Geschäft in Spanien liegen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 06:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.