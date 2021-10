Deutsche Bank senkt Ziel für Orange auf 15,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Orange SA von 16,00 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Die Zielsenkung reflektiere die langsamer als erwartet laufende Erholung des Spanien-Geschäts des Telekomkonzerns, schrieb Analyst Roshan Ranjit in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Franzosen aber gut aufgestellt mit Blick auf Infrastrukturthemen. Die Aktie habe deutlich Luft nach oben,/mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 04:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.