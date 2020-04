Deutsche Bank senkt Ziel für Novartis auf 92 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis von 94 auf 92 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Covid-19-Pandemie gefährde zwar neue Produkteinführungen, aber Änderungen an den Jahreszielen erwarte er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Pharmakonzern dürfte stark ins Jahr gestartet sein. Die Aktie erscheine überverkauft, klare Impulse fehlten aber./ajx/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.