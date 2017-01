Deutsche Bank senkt Ziel für Novartis auf 76 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 82 auf 76 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Angesichts der Geschäftsentwicklung und des Ausblicks des Pharmakonzerns habe er seine Gewinnerwartungen reduziert, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Donnerstag. Es fehle an Fokus, was bei Forschung und Entwicklung, der Führung des Geschäfts sowie der Entscheidungsfindung zu Ineffizienzen führe./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.