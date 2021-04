Deutsche Bank senkt Ziel für Morphosys auf 116 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys von 129 auf 116 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Rajan Sharma passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an. Zwar hätten der überraschend niedrige Unternehmensausblick für 2021 und der geplante Anstieg der Forschungskosten die Stimmung der Anleger getrübt, doch reflektiere der konservative Ausblick auch aktuellen Gegenwind für das Medikament Monjuvi, der mit Abflauen der Corona-Pandemie nachlassen sollte. Zudem seien höhere Forschungskosten eher positiv, da sie das Potenzial der Wirkstoff-Pipeline untermauerten./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 06:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.