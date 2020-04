Deutsche Bank senkt Ziel für London Stock Exchange - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) vor Quartalszahlen von 7700 auf 7400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Insgesamt sei die strategische und finanzielle Logik hinter dem Kauf des Datenanbieters Refinitiv weiter intakt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte nun aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers, in erster Linie aufgrund niedrigerer Umsätze./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.