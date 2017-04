Deutsche Bank senkt Ziel für Lloyds auf 66 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lloyds vor Zahlen von 70 auf 66 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst David Lock begründete das niedrigere Kursziel in einer Studie vom Mittwoch mit der jüngsten Quartalsdividende sowie Anpassungen an seinem Bewertungsansatz. Er sehe zwar geringes Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen, rechne aber vor dem Hintergrund der Unsicherheiten in Großbritannien nicht mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.