Deutsche Bank senkt Ziel für L'Oreal auf 420 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für L'Oreal von 450 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zu Beginn dieses Jahres sei der Körperpflegekonzern bei den Anlegern stark in Ungnade gefallen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konflikt in der Ukraine habe dieses Narrativ in Frage gestellt. Er geht davon aus, dass L'Oreal gut aufgestellt ist, um den Markt zu übertreffen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.