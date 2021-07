Deutsche Bank senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com auf 8550 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 10000 auf 8550 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Deutschland sei derzeit mit dem geplanten Eintritt von Uber Eats sowie DoorDash und der Rückkehr von Delivery Hero einer der weltweit meistdiskutierten Märkte für Essenslieferungen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dem gegenüber stehe Just Eat Takeaway als unangefochtener Marktführer mit seiner etablierten Lieferplattform./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 06:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.