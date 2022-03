Deutsche Bank senkt Ziel für Hellofresh auf 89 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh von 110 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kundenzuwachs des Kochboxenversenders im ersten Quartal impliziere, dass die Schwerstarbeit für das Jahr weitgehend erledigt sei, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf ein Umsatzwachstum von 20 bis 26 Prozent im Jahr 2022 sei beeindruckend./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.