Deutsche Bank senkt Ziel für HeidelbergCement - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HeidelbergCement von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Baustoffekonzern müsse sich in Indonesien wegen der steigenden Kapazitäten am Markt auf ein weiteres schwieriges Jahr einstellen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Studie vom Donnerstag. Negativ hinzu kämen steigende Energiekosten. Der Experte kürzte seine Annahmen für Heidelberg Indonesia./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.