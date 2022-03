Deutsche Bank senkt Ziel für Generali auf 18 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Generali von 19 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn die Perspektiven derzeit unsicher seien, bringe der jüngste Ausverkauf an den Börsen im Versicherungssektor Chancen für Anleger mit sich, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Sektorwerte hätten zwar in der Vorwoche schon aufgeholt, im Zuge des Ukraine-Konflikts lägen sie aber immer noch mit zehn Prozent im Minus./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.