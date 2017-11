Deutsche Bank senkt Ziel für Fresenius SE auf 83 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 84 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Die jüngsten Quartalszahlen des Gesundheitskonzerns seien gut gewesen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie vom Montag. Die Entwicklung bei dem US-Generikahersteller Akorn, dessen Übernahme Fresenius zügig abschließen will, sei dagegen eher schleppend. Er habe daraufhin seine Gewinn-Schätzungen leicht revidiert und in der Folge das Kursziel angepasst./stk/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.