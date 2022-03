Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Post auf Ziel 59 Euro - Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Post nach 2021er-Zahlen von 77 auf 59 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Die Resultate des Logistikkonzerns hätten die Unternehmensziele übertroffen und damit die Markterwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel habe er aber gesenkt, nachdem die Branchenbewertung jüngst stark unter Druck geraten sei./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:12 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.