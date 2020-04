Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank auf 3 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank von 5,50 auf 3,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die negativen Folgen der Corona-Krise dürften die Ergebniskennziffern der Bank verschlechtern, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) merklich reduziert. Die Kapitalentwicklung dürfte darunter hingegen nur wenig leiden./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.