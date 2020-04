Deutsche Bank senkt Ziel für BNP Paribas auf 44 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BNP Paribas von 63 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analystin Paola Sabbione rechnet in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick zur Berichtssaison französischer Banken mit einem harschen Gewinnrückgang. Das Schlimmste stehe aber noch bevor. Sie zieht aber weiterhin BNP - ihrem Top Pick - und Credit Agricole den Aktien von der Societe Generale und von Natixis vor./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.