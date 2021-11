Deutsche Bank senkt Ziel für BHP Group auf 2000 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BHP Group von 2200 auf 2000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er habe seine Schätzungen an die jüngsten Teilverkäufe angepasst, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bergbaukonzern sei nun so schmal aufgestellt wie möglich, und er rechne bei der Strategie mit einem Schwenk hin zu Wachstum./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.