Deutsche Bank senkt Ziel für Auto1 auf 50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Auto1 von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Gemessen am erwarteten Umsatzplus von 56 Prozent in diesem und 32 Prozent im kommenden Jahr sei die Bewertung der Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers ungerechtfertigt niedrig, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch mit ihrem gekürzten Kursziel signalisiert sie noch hohes Erholungspotenzial./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.