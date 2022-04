Deutsche Bank senkt Ziel für Asos auf 2900 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 3850 auf 2900 Pence gesenkt, aber die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler stehe derzeit einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, die sowohl interne als auch externe Faktoren umfassten, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sehe er für Asos Ertragsrisiken und Bewertungschancen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 06:54 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.