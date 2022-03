Deutsche Bank senkt Ziel für Adidas auf 315 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas von 340 auf 315 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Umsatzziel des Sportartikelkonzerns für 2022 sei viel optimistischer als von Investoren gedacht, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe er wegen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen mit seinen Schätzungen unter der Zielspanne. Innovative Produkte, ein effizienteres Marketing und Aktienrückkäufe untermauerten aber weiter eine Kaufempfehlung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:12 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.