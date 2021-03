Deutsche Bank senkt Unicredit auf 'Hold' - Ziel 9,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Finanztrends Video zu UniCredit



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Unicredit von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 8,50 auf 9,80 Euro angehoben.Die konjunkturzyklischen Risiken für Kreditausfälle der italienischen Banken dürften deutlich höher sein als am Markt erwartet, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dagegen seien die Bedingungen für Fusionen und Übernahmen auch dank der im Vorjahr eingeführten Initiativen zur Förderung von Zusammenschlüssen mittlerweile sehr günstig./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.