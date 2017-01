Deutsche Bank senkt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 104 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Swiss Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 104 Franken belassen.Das vierte Quartal der europäischen Rückversicherer dürfte in puncto Naturkatastrophen-Belastungen relativ normal ausgefallen sein, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Branchenstudie vom Freitag. Positiv hätten sich die gestiegenen Zinsen, die Rally an den Aktienmärkten und der starke US-Dollar ausgewirkt. Swiss Re fehle es trotz guter Fundamentaldaten derzeit aber an Kurstreibern, begründete er sein neues Votum für die Aktie des Schweizer Rückversicherers./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.