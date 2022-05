Deutsche Bank senkt Siemens Gamesa auf 'Hold' - Ziel 18,05 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Gamesa anlässlich der geplanten Komplettübernahme durch Siemens Energy von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das ehemals 19 Euro lautende Kursziel passte Analyst Gael de-Bray exakt auf den Angebotspreis in Höhe von 18,05 Euro an. Er habe zwar zuvor mit einem höheren Gebot gerechnet, erachte den Preis wegen der aktuellen Probleme bei Gamesa aber als fair, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.