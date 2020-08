Deutsche Bank senkt Danone auf 'Hold' und Ziel auf 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Danone nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 64 Euro gesenkt.Für eine Kaufempfehlung brauche es bessere Wachstumsperspektiven als es beim französischen Lebensmittelkonzern aktuell der Fall sei, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern kämpfe in einigen Geschäften mit Wachstumsschwierigkeiten und in Kernbereichen mit zunehmender Konkurrenz. Während die Rohstoffpreise stiegen, müsse Danone zugleich investieren, um das Wachstum zu beleben./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 02:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.