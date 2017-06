Deutsche Bank nimmt Reckitt Benckiser mit 'Buy' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Reckitt Benckiser mit "Buy" und einem Kursziel von 8500 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen.Das "alte Geschäft" des Konsumgüterherstellers sollte vom zweiten Halbjahr an wieder normale Wachstumsraten verzeichnen, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer Studie vom Montag. Die neu erworbene Tochter Mead Johnson Nutrition (MJN) stehe zudem vor einer positiven Wende./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.