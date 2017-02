Deutsche Bank nimmt Metro mit 'Hold' wieder auf - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Metro mit "Hold" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Die Aufspaltung des Handelskonzerns in einen Lebensmittelspezialisten und einen Elektronikhändler habe die Hauptversammlung zwar genehmigt, die Zahlen zum rsten Geschäftsquartal hätten allerdings enttäuscht, schrieb Analystin Niamh McSherry in einer Studie vom Freitag./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.