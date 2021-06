Deutsche Bank nimmt Continental AG mit 'Hold' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Continental mit "Hold" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.In den kommenden Monaten dürfte der belastende Einfluss aus dem Halbleitersegment auf die Ergebnisse des Autozulieferers bestimmend bleiben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend sei aber die geplante Abspaltung von Vitesco. Das einstige Problemkind des Konzerns sei nun eine Ertragsperle./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 05:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.