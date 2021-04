Deutsche Bank hebt Ziel für Voestalpine auf 35 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Voestalpine vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 31 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Geschäftsentwicklung des österreichischen Stahlkonzerns dürfte sich im Quartalsvergleich weiter verbessert haben, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den momentan starken Zyklus samt gestiegener Stahlreise./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 06:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.