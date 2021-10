Deutsche Bank hebt Ziel für Suse auf 45 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Suse nach einer Investorenveranstaltung von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Runde mit Unternehmenschef, Finanzvorstand und Investoren habe seine positive Einschätzung bestärkt, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht für das kommende Jahr einige Kursimpulse: Marktanteilsgewinne von RedHat/IBM, Preisanpassungen, den Erfolg von SAP in der Cloud sowie die Expansion nach Asien und starke Fortschritte in den USA./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 05:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.