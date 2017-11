Deutsche Bank hebt Ziel für Saint-Gobain auf 57,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Saint-Gobain von 54,00 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Aktien des Baustoffproduzenten blieben neben denen von HeidelbergCement ihr bevorzugter Titel im Bausektor, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dem neuen Kursziel lägen höhere Ergebnisprognosen und eine Verschiebung des Bewertungszeitraums in die Zukunft zugrunde./bek/gl Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.