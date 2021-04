Deutsche Bank hebt Ziel für STMicro auf 41 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Vom Großkunden Apple habe es keine schlechten Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Halbleiterherstellers für das laufende Jahr sei stark./bek/knd/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.