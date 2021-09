Deutsche Bank hebt Ziel für Prudential auf 1680 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential von 1650 auf 1680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Lebensversicherer biete den Anlegern nun klare Wachstumsperspektiven in Asien und Afrika, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Konzernziel dürfte in den kommenden beiden Jahren übertroffen werden./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 05:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.