Deutsche Bank hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 145 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 115 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er habe die Gewinn-Schätzungen (EPS) deutlich angehoben, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Montag. In der Folge steige auch das Kursziel. Die jüngsten Quartalszahlen seien solide gewesen. In der Aktie sei viel Positives aber auch schon eingepreist./stk/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.