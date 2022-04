Deutsche Bank hebt Ziel für Novartis auf 80 Franken - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Finanztrends Video zu Novartis



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 70 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Anleger hätten überraschend positiv auf das durchwachsene erste Quartal reagiert, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei wohl teilweise darauf zurückzuführen, dass die Generika-Sparte Sandoz endlich die Wende geschafft habe, aber mehr noch durch die Suche nach Defensivqualitäten im Pharmabereich. Er hob seine Schätzungen, bleibt aber insgesamt skeptisch./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 06:41 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.