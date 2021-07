Deutsche Bank hebt Ziel für Nemetschek auf 75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit den IT-Anbietern Teamviewer und Atos sei der Auftakt der Quartalsberichte aus der Branche schwach ausgefallen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Man dürfte sie aber auch noch nicht abschreiben, andere Unternehmen sollten starke Zahlen vorlegen, nicht zuletzt der Favorit SAP./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 06:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.