Deutsche Bank hebt Ziel für L'Oreal auf 350 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Tom Sykes zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie überzeugt, dass der Kosmetikkonzern die Erwartungen erfüllen kann. Gegenwärtig kreise die Diskussion um eine Zunahme der Inflation und einen Trendwechsel an den Zinsmärkten, was nach Jahren niedriger Zinsen zu Lasten der Gewinner nach der großen Finanzkrise gehen könnte. Angesichts einer hohen Bewertung und der Erwartung stark steigender Gewinne seien die Papiere von L'Oreal einem Risiko ausgesetzt./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 08:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.