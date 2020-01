Deutsche Bank hebt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kion von 48 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die vorläufigen Zahlen des Staplerherstellers reflektierten eine erneut sehr starke und besser als erwartet ausgefallene Entwicklung im Bereich Supply Chain Solutions (SCS), schrieb die von nun an für die Aktie zuständige Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Margenausblick von Vorsicht geprägt. Der Spielraum für eine Anhebung der Gewinnschätzungen erscheine zum gegenwärtigen Zeitpunkt begrenzt./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.