Deutsche Bank hebt Ziel für K+S auf 22 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für K+S von 17 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Russland sei der weltgrößte Düngemittelexporteur und habe am globalen Handel der wichtigsten Düngerhersteller zu etwa 20 Prozent beigetragen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der größte Teil der Exporte dürfte nun aber gestoppt werden, was die Lage auf dem Düngermarkt noch angespannter mache./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.