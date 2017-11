Deutsche Bank hebt Ziel für Jungheinrich auf 36 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Gabelstapler-Hersteller habe zwar ein starkes Wachstum an den Tag gelegt, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer Studie vom Mittwoch. Dennoch habe die Profitabilität nicht so deutlich zugelegt wie erhofft. Unter dem Strich erhöhte von Bismarck ihre Prognosen leicht./la/jha/ Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.